SUCCESSOS
Dues dones ferides durant l'incendi d'una cuina en un pis de la Pineda
El foc es va iniciar en una paella i va provocar molt de fum que va afectar a les plantes superiors de l'edifici Athinea
Dues dones van resultar ferides dijous al vespre durant un incendi a la Pineda (Vila-seca). Els fets van passar a les 19.58 hores i es van desplaçar fins al número 77 del passeig Pau Casals cinc unitats terrestres dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Segons explica bombers, el foc es trobava en una paella a la cuina d'un tercer pis. Aquest va quedat afectat pel fum, així com l'escala de l'edifici Athinea de sis plantes i els immobles superiors. L'incendi no ha causat danys estructurals.
El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre a dues dones per aquest incendi i les quals van ser traslladades en estat menys greus a l'Hospital Santa Tecla.