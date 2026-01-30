ESPORTS
Altafulla acull aquest diumenge la 14a edició de la Marxa Castells – Costa Daurada
La prova torna a exhaurir inscripcions, supera els 1.400 participants i reforça el seu arrelament territorial i social
Altafulla serà l’escenari, aquest diumenge 1 de febrer, de la 14a edició de la Marxa Castells Altafulla – Costa Daurada, una cita esportiva plenament consolidada que ha tornat a penjar el cartell de complet. Amb més de 1.400 participants inscrits, la prova es confirma com una de les referències del calendari esportiu a la natura i com un esdeveniment estretament vinculat al territori del Baix Gaià.
Les dades d’inscripció posen de manifest el fort arrelament territorial de la Marxa Castells: el 64,6 % dels participants provenen de la demarcació de Tarragona, mentre que el 28,2 % són de la província de Barcelona. Pel que fa al perfil dels inscrits, més del 75 % tenen entre 35 i 64 anys, fet que evidencia una elevada participació d’un públic adult i fidel a aquest tipus d’esdeveniments.
La participació femenina torna a ser una de les notes destacades de la prova, amb un 51,8 % de dones, assolint un equilibri gairebé perfecte entre gèneres. Quant a les modalitats, la Marxa de 16 km és la més escollida, amb un 53 % dels inscrits, seguida de la Marxa de 26 km (28,6 %), amb una presència també rellevant de les proves de trail.
La Marxa Castells ofereix recorreguts de 16 i 26 quilòmetres, en modalitats de marxa i trail, que transcorren pels paisatges més emblemàtics del Baix Gaià, entre camins històrics, espais naturals i elements patrimonials com la platja de Tamarit, el Mèdol, el Castell de Ferran, el Castell del Catllar o el Castell d’Altafulla.
La sortida de les diferents modalitats tindrà lloc a partir de les 9.00 h des del Parc del Comunidor. El lliurament de dorsals es farà dissabte a la tarda i diumenge al matí al Centre d’Entitats d’Altafulla, tot i que l’organització recomana recollir-los dissabte per evitar aglomeracions. Els primers 500 participants que recullin el dorsal rebran un detall addicional.
Més enllà de la vessant esportiva, la prova s’ha convertit en una festa de l’esport a l’aire lliure, amb un ambient de convivència i germanor que culminarà amb una botifarrada popular, música i activitats al Parc del Comunidor.
La Marxa Castells manté el seu caràcter pet friendly, permetent la participació amb gossos i reforçant el seu esperit inclusiu i familiar. A més, entre totes les persones inscrites amb mascota se sortejarà un any de pinso gratuït, gràcies a la col·laboració de Domingo Veterinaris.
El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Altafulla, Àlex Cañas, ha valorat molt positivament aquestes xifres i ha destacat que «la Marxa Castells és un exemple d’èxit d’un model d’esport vinculat a la natura, al patrimoni i al territori, que any rere any creix de manera sostenible».