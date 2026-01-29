EQUIPAMENTS
Torredembarra obrirà la nova piscina municipal coberta el 9 de febrer
L’equipament, renovat i climatitzat, tornarà a funcionar durant tot l’any amb una obertura progressiva i la represa dels cursets el 16 de febrer
La piscina municipal coberta de Torredembarra obrirà al públic el proper 9 de febrer, un cop finalitzades les obres de cobriment i climatització que permetran disposar d’una instal·lació moderna, eficient i operativa durant tot l’any. Abans de l’obertura general, a partir del 3 de febrer, es durà a terme una fase de proves amb un grup de control format per usuaris amb abonament i entitats esportives, amb l’objectiu de verificar el funcionament de l’equipament en condicions reals d’ús.
Aquest matí, l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, acompanyat del regidor de Serveis Tècnics, Raúl García; la regidora d’Esports, Berta Castells, i el regidor d’Urbanisme, Javier Perellón, han visitat les instal·lacions. L’alcalde ha remarcat que es tracta d’una obra complexa que suposa «un canvi radical» i una millora significativa en la qualitat i l’oferta del servei.
La regidora d’Esports ha explicat que aquest divendres es desmuntarà la carpa provisional de la piscina antiga i que l’obertura es farà de manera gradual per facilitar l’adaptació dels prop de 400 usuaris actuals entre abonats, entitats i participants als cursets, que es reprendran el 16 de febrer.
Un equipament modern i eficient
Les obres han inclòs el cobriment i la climatització del vas, la reforma de l’accés principal, la creació d’un claustre exterior que connecta els dos volums de l’edifici, la instal·lació de plaques fotovoltaiques i un sistema de recollida d’aigües pluvials. El projecte manté un únic vas, amb una profunditat d’entre 1,20 i 2,20 metres, i incorpora nous espais de recepció, vestuaris, sales polivalents, infermeria, magatzems i sales tècniques.
La piscina disposa d’un sistema de desinfecció salina, més suau i respectuós amb la pell i els ulls, i queda coberta amb una estructura que combina tancaments interiors de fusta i acer lacat a l’exterior.
L’equipament compta amb una superfície útil de 3.607 m² i una superfície construïda de 4.201 m². La làmina d’aigua és de 412,5 m², amb un aforament màxim de 207 persones al vas i una ocupació total permesa de 511 persones segons la normativa de prevenció d’incendis.
Evolució de les obres
Les obres es van iniciar el 19 de febrer de 2024 amb un pressupost inicial de 2,4 milions d’euros i un termini d’execució de 41 setmanes. Durant l’execució s’han produït modificacions tècniques i ajustaments que han comportat un increment del pressupost fins als 2,86 milions d’euros i un retard acumulat d’uns vuit mesos.
Davant els incompliments reiterats dels terminis, l’Ajuntament va anunciar el passat octubre l’inici d’accions legals contra l’empresa constructora i la direcció d’obra. Amb la certificació final es determinaran els imports definitius i, si escau, les penalitats corresponents.