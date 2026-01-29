POLICIAL
Denuncien un camioner per enlluernar-ne un altre amb un punter làser a l'AP-7 a Roda
Els Mossos van localitzar el vehicle implicat al polígon industrial de Constantí
Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat diumenge un camioner que va enlluernar-ne un altre amb aquest punter làser mentre conduïa per l'AP-7 a Roda de Berà. El conductor també va ser denunciat per conducció temerària.
Els fets es remunten a les 12.45 h, a l'autopista AP-7, al punt quilomètric 228, al terme municipal de Roda de Berà. En aquell moment, un camioner va trucar al telèfon d'emergències 112 alertant dels fets, ja que posava en risc la seguretat viària. L'acció es devia que tots dos havien tingut una discussió anteriorment.
Arran de l'avís, una patrulla policial va iniciar les gestions corresponents i va localitzar el vehicle implicat al polígon industrial de Constantí. Es va aixecar l'acta corresponent i es va procedir a la intervenció del punter làser utilitzat.
Segons explica la policia catana aquest tipus de conducta està tipificada com a infracció molt greu, ja que l'ús intencionat de làsers, feixos de llum o dispositius similars per enlluernar conductors o pilots pot provocar distraccions greus, accidents de trànsit o situacions de perill per a la circulació.
D'acord amb la normativa vigent, aquesta infracció pot comportar sancions econòmiques molt elevades, amb multes administratives que oscil·len entre els 30.001 € i els 600.000 €, en funció de la gravetat dels fets i del risc generat.