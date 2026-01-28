Successos
S’espanta en veure els Mossos en un hotel de Salou i llença bosses de marihuana per la finestra
Els Mossos es dirigien a l’hotel per comprovar si s’allotjava un altre home amb una ordre de detenció vigent
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home en un hotel de Salou que, en veure els agents, es va espantar i va llençar bosses de marihuana per la finestra. Els agents es van desplaçar a l’hotel per comprovar si s’allotjava un altre home que tenia una ordre de detenció vigent.
Així doncs, malgrat que no era la persona que els Mossos buscaven, els agents no se’n van anar de buit de la zona, ja que, gràcies al nerviosisme que va generar la seva presència a l’hotel, van aconseguir intervenir 14,5 quilograms de droga i detenir l’home per un delicte de tràfic.