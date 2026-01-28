FESTES
Edu Soto: «El pregó no és un monòleg, és compartir l’orgull d’un poble»
L’actor i humorista serà demà el pregoner de la Festa Major d’Hivern de Salou i, tot seguit, presentarà el seu espectacle ‘Más vale solo que ciento volando’ a l’Envelat
Edu Soto serà demà dijous el protagonista de l’inici de la Festa Major d’Hivern 2026 de Salou amb la lectura del pregó, que tindrà lloc a les 20 h al Teatre Auditori. L’actor, humorista i cantant donarà el tret de sortida a la celebració amb un discurs que concep com un acte de complicitat amb el públic i amb el municipi, més enllà de l’humor, i que vol convertir en una experiència compartida amb els veïns i veïnes de la ciutat.
Soto explica que assumir el paper de pregoner comporta una responsabilitat especial, ja que no es tracta només de fer riure, sinó de participar d’una festa amb un fort component emocional i identitari. Segons ell, el pregó genera un ambient familiar que fa sentir el convidat com un fill adoptiu del municipi, un fet que valora especialment, ja que mai no ha exercit aquest rol a la seva pròpia ciutat.
L’artista té una imatge molt vinculada a Salou, que associa a l’estiu, la platja i un ambient vital i atractiu, i considera que ser pregoner d’una festa major d’hivern és una oportunitat per connectar amb el poble i reivindicar la celebració com un espai d’evasió, gaudi i trobada col·lectiva que només es viu un cop l’any.
Un cop finalitzat el pregó, a les 22.30 h, Edu Soto continuarà la vetllada amb l’espectacle ‘Más vale solo que ciento volando’, un monòleg que porta en gira des de fa catorze anys i que combina humor, improvisació, música i participació del públic. L’humorista defineix la proposta com una hora d’esbarjo pensada per fer riure i desconnectar, amb un format que va més enllà del monòleg convencional.
En l’àmbit professional, Soto es troba en un moment de tranquil·litat, amb dos espectacles en gira que li permeten viure la seva carrera amb estabilitat, després d’anys marcats per la incertesa pròpia del sector. Paral·lelament, també està dedicant més temps a la música, un vessant artística que sempre ha format part de la seva trajectòria i que ara desenvolupa amb un projecte musical propi.
Finalment, el pregoner fa una crida a la participació de la ciutadania, recordant que la festa només té sentit si el poble hi és present. Per a Edu Soto, el pregó és un acte col·lectiu pensat per als salouencs i salouenques, i sense la seva complicitat, assegura, no hi ha festa possible.