SOCIETAT
PortAventura Business & Events tanca el 2025 amb més de 250 esdeveniments corporatius
Aquest 2026 la corporació preveu superar les xifres de l'any anterior
PortAventura Business & Events ha acomiadat el 2025 amb un balanç molt positiu que consolida el seu lideratge com un dels principals destins MICE d’Europa. Amb més de 250 esdeveniments organitzats i més de 50.000 assistents al llarg de l’any, la divisió ha experimentat un creixement sostingut.
Aquest 2025 ha estat un any marcat per la consolidació i la projecció internacional, el 61 % dels ingressos corresponen a esdeveniments amb assistents procedents de mercats internacionals i el 39 % a assistents nacionals. Durant l’últim any, el 67 % del total dels ingressos corresponen a esdeveniments gestionats a través d’agències especialitzades, mentre que el 33 % s’ha gestionat directament amb les mateixes empreses com a organitzadores. Xifres que demostren el posicionament internacional de PortAventura Business & Events tant a nivell d’empresa com d’agències.
«Tanquem aquest any satisfets d’haver demostrat que és possible combinar innovació, sostenibilitat i excel·lència operativa», afirma Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events.
PortAventura Business & Events ha acollit un total del 86 % de convencions corporatives, un 4 % de viatges d’incentiu i un 10 % de congressos, esdeveniments esportius i trobades sectorials.
Entre els esdeveniments més destacats de l’any es troben MSP GLOBAL 2025, que va reunir més de 2.800 professionals del sector IT durant tres dies en un entorn completament tecnològic i immersiu. També la convenció d’Uriach Unstoppable, amb més de 1.200 empleats de 27 països, va destacar en transformar el PortAventura Convention Centre en un espectacle únic on música, dansa i narrativa audiovisual van connectar els participants amb la visió i els valors de marca. A aquesta llista s’hi sumen companyies reconegudes com Nokia, Merck Life Science, B&B HOTELS, GAME, Norauto, Iceland Seafood o Desalia by Ron Barceló, que van triar el resort com a escenari per expandir narratives i activar estratègies corporatives a través d’experiències que interpel·len directament els seus assistents.
Al reconeixement de les empreses de diferents indústries també s’hi ha afegit el reconeixement internacional del mateix sector MICE. PortAventura Business & Events ha estat guardonat al Regne Unit amb l’Or al Millor Centre de Convencions Internacional als Micebook Awards, i amb el Bronze als M&IT Awards com a Best Overseas Conference Centre, per quart any consecutiu. A nivell mundial, ha obtingut l’Or com a Large Venue i la Plata com a Convention Centre als Eventex Global Awards.
Un gran any, en què la sostenibilitat ha continuat consolidant-se com un pilar estratègic fonamental. Com a primer resort temàtic del món a obtenir la certificació B Corp, s’han ampliat els punts de recàrrega elèctrica de PortAventura World, s’ha reforçat la formació especialitzada dels equips per a l’assessorament en l’organització d’esdeveniments sostenibles i s’ha impulsat el funcionament del parc solar d’autoconsum, PortAventura Solar.
El 2026 preveu superar les xifres
Amb la mirada posada en el futur, el sòlid comportament de les vendes de cara al 2026 permet a PortAventura Business & Events afrontar el nou exercici amb perspectives molt positives. A dia d’avui, la divisió compta amb un volum d’esdeveniments confirmats i de pressupostos per sobre de l’any anterior. Fins ara, hi ha un total de més de 35 esdeveniments i més de 21.000 assistents confirmats per als pròxims mesos.
Pel que fa al perfil dels esdeveniments, aquest es troba equilibrat entre nacionals i internacionals, amb la presència d’esdeveniments de companyies rellevants com RSM Consulting, LaLiga International, Avasa o Gamexpo, entre d’altres. Espanya concentra el 23,8% dels esdeveniments confirmats en termes d’ingressos, seguida del Regne Unit amb un 28,3% i França amb un 11,3%. La resta del negoci es distribueix entre Bèlgica, Alemanya, Suècia, Països Baixos i Suïssa, que representen conjuntament el 36,6% del total. Un repartiment que reforça el posicionament del PortAventura Convention Centre com una destinació MICE de referència a escala europea, amb una sòlida base de negoci i una projecció molt positiva per a l’exercici 2026.