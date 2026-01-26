Gastronomia
La pastisseria Cal Jan de Torredembarra, premiada com la millor pastisseria de Tarragona
Aquest establiment es consolida també com un dels més destacats de Catalunya
La pastisseria Cal Jan, de Torredembarra, ha estat triada com la millor del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre després de rebre la Fava d’Or 2026, un dels guardons més prestigiosos de Catalunya. A més, el seu reconeixement amb la Fava de Cacau la situa oficialment entre les 50 millors pastisseries de l’any a tota la regió.
El guardó s’ha entregat durant la gala que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Sant Vicenç dels Horts, en el marc de la Mostra Internacional de Pastisseria, un esdeveniment de referència que reuneix cada any a professionals, mestres pastissers i especialistes del món dolç. El jurat ha valorat la qualitat del producte, el domini tècnic i una trajectòria coherent que combina tradició artesanal i innovació.
Aquest nou reconeixement se suma a un palmarès de primer nivell que ha donat projecció internacional a l’obrador de Torredembarra. Entre els seus èxits destaquen el premi al millor panettone de xocolata d’Espanya el 2021 i 2025, el subcampionat mundial de panettone de xocolata el 2023 i la tercera posició mundial en la categoria de panettone clàssic aquell mateix any.