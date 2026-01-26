SOCIETAT
El Morell i l'Associació Aurora organitzen la 3a plantada popular a la Granja dels Frares
L’activitat tindrà lloc dissabte 7 de febrer i es plantaran 288 espècies típiques de bosc de ribera
L’Ajuntament del Morell i l’Associació Aurora han preparat per al proper 7 de febrer la tercera plantada popular a l’entorn natural de la Granja dels Frares. La iniciativa rep el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en el marc de la línia de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides al Districte de conca fluvial de Catalunya. A més, l’oficina d’Europe Direct Tarragona també col·labora amb l’esdeveniment.
Està previst que l’esdeveniment comenci a les 10 hores, amb la confirmació d’inscripcions i un esmorzar popular a la Granja dels Frares. Mitja hora més tard es preveu la presentació de l’activitat i, a les 10.45 hores, l’inici de la plantada. Així mateix, i aprofitant l’avinentesa, es podran visitar la nau i la torre de la Granja dels Frares per veure’n les obres de restauració i millora.
Pel que fa a la plantada, que tindrà lloc al riu Francolí, en concret a l’aiguabarreig entre el Francolí i el Glorieta, contempla dos àmbits de plantacions: un d’arbres i un altre d’arbustos i joncs. En total es plantaran 288 espècies típiques de bosc de ribera de 8 espècies diferents.
L’objectiu de tot plegat és involucrar els morellencs, així com els veïns de poblacions properes, en la recuperació del riu Glorieta i, alhora, fer-los partícips de tot el projecte. Aquelles persones que vulguin participar en la jornada han de formalitzar una inscripció a través de la pàgina web de l’Ajuntament del Morell, www.elmorell.cat, o bé trucant al telèfon de l’Associació Aurora, el 977 52 02 05 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
i de 15 a 16.30 hores). També hi haurà l’opció d’inscriure’s el mateix dia de l’activitat, a l’espai que s’habilitarà a la Granja dels Frares.