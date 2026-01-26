FESTES
La Canonja celebra els 10 anys de l’Associació Juvenil Mico amb una programació especial per al 2026
L’entitat ha presentat nous actes, imatge commemorativa, vestuari renovat i la creació de la Banda del Mico en el marc de la Festa Major d’Hivern
L’Associació Juvenil Mico de la Canonja ha arribat al seu 10è aniversari i ho ha celebrat amb la presentació de les novetats i la programació especial prevista per a aquest 2026. L’acte va tenir lloc el dissabte 17 de gener a la Sala Noble del Castell de Masricart, dins la Festa Major d’Hivern, i va servir per fer balanç de la trajectòria de l’entitat i avançar els principals projectes de futur.
El president de l’associació, Joel López, va repassar els moments més destacats d’aquests deu anys, des dels inicis fins a fites com la constitució formal de l’entitat o la presentació del nou Mico, el 2021, i de la Mica de la Canonja, el 2024. Durant l’acte també es va posar en valor la implicació del jovent canongí i el paper de la cultura popular. A continuació, es va donar a conèixer el logotip del 10è aniversari i el lema «10 anys i en volem més», que resumeix l’esperit de continuïtat i creixement de l’associació.
L’aniversari comptarà amb un total d’onze actes al llarg de l’any. El primer serà el pròxim 31 de gener amb «El retorn del Mico Antic», una cercavila commemorativa. La programació inclou també iniciatives com la venda de piruletes de xocolata per Pasqua, una gimcana familiar, una taula rodona amb entitats del municipi i una exposició commemorativa, així com edicions especials d’actes consolidats com el Sarau del Mico o la Mico Farra, que arriba a la cinquena edició.
Entre les novetats destacades, l’entitat va presentar el nou vestuari dels portadors i portadores dels gegantons i la creació de la Banda del Mico, la nova formació musical pròpia. L’acte va cloure amb unes paraules de la regidora de Festes, Glòria Virgili, i un refrigeri amb concert a càrrec de la Banda del Mico. La programació completa es pot consultar a les xarxes socials de l’entitat.