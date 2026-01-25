Neteja
Salou aposta pels drons per la neteja dels equipaments municipals
Aquesta tecnologia facilita l’accés a zones complexes, com els vidres en alçada
L’Ajuntament de Salou ha posat en marxa una prova pilot innovadora de neteja d’equipaments municipals amb drons, una iniciativa pionera que permet reforçar la salubritat dels edificis i millorar-ne la conservació, especialment en aquells punts de difícil accés, com els vidres en alçada.
Les primeres proves s’han dut a terme el passat divendres al Centre Cívic de Salou i al Teatre Auditori de Salou (TAS), i s’han ampliat també a l’Escola Municipal de Música.
En tots aquests espais s’ha utilitzat un dron equipat amb un sistema de neteja a pressió, controlat pel mateix personal de neteja dels equipaments, que permet actuar en alçada sense necessitat d’utilitzar plataformes elevadores ni altres eines auxiliars.
Aquesta tecnologia facilita l’accés a zones complexes i permet una neteja més ràpida, precisa i eficient. Alhora, contribueix de manera significativa a millorar la seguretat laboral, ja que redueix els riscos associats als treballs en alçada i evita el contacte directe dels operaris amb productes químics.
Si els resultats de la prova pilot són satisfactoris, l’Ajuntament preveu estendre l’ús d’aquest sistema de manera regular a altres equipaments municipals, com l'edifici Consistorial o la Biblioteca Municipal, amb l’objectiu de garantir una millor conservació dels edificis públics i optimitzar els recursos disponibles.