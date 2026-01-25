Policial
L'Ajuntament de Salou desmenteix les acusacions de CSIF sobre una suposada paràlisi en l'annex laboral a la Policia Local
El Govern municipal també nega cap incompliment en el pagament de la nocturnitat
Els regidors de Recursos Humans, Yeray Moreno (PSC), i de Seguretat Ciutadana, Sebastià Domínguez (ERC), de l’Ajuntament de Salou, han desmentit de manera rotunda les acusacions formulades pel sindicat CSIF sobre una suposada paràlisi en la negociació de l’annex laboral i un presumpte incompliment en el pagament de la nocturnitat a la Policia Local de Salou. El Govern municipal assegura que no existeix cap paràlisi i que el procés de negociació continua avançant dins els terminis i els procediments legals establerts.
El regidor de Seguretat Ciutadana ha aclarit que la negociació «no està aturada en cap cas», sinó que segueix el seu curs conforme a la normativa vigent, pendent de l’aprovació imminent de la nova RLLT i la VLT en sessió plenària, fet que ha de permetre definir l’estructura general i donar cobertura jurídica a determinades demandes, entre elles la nocturnitat. «No és cert que no s’hagi avançat ni que no hi hagi voluntat d’avançar; hi ha un procediment legal que cal respectar», ha afirmat.
Per la seva banda, el regidor de Recursos Humans ha manifestat que la Taula General de Negociació no ha acordat mai el que sosté el CSIF, en relació amb un suposat pagament de la nocturnitat amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener de 2026.
Igualment, ha desmentit que l’empresa externa encarregada de la Valoració dels Llocs de Treball hagi conclòs que la nocturnitat s’hagi de negociar al marge del procés d’actualització de l’annex laboral.
El Govern de Salou ha remarcat que el CSIF és plenament conscient de la situació real, sap que disposa de data i hora per reunir-se amb l’alcalde de Salou, Pere Granados, i que existeixen canals oberts de diàleg.
Malgrat això, lamenta que el sindicat opti per «alimentar una polèmica inexistent i construir un relat que no respon a la realitat, amb una actitud que perjudica la imatge de la Policia Local i també la del municipi de Salou».
Pel que fa a les acusacions sobre un suposat deteriorament del clima laboral i una fuga d’efectius cap a altres cossos policials, el regidor de Recursos Humans ha afirmat que «aquesta imatge no es correspon amb la realitat», i ha recordat que un agent de nova incorporació a la Policia Local de Salou cobra més i fa menys hores que un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. En aquest sentit, ha advertit que insistir en aquest discurs només contribueix a desprestigiar injustament el cos policial i la feina que desenvolupa.
El Govern municipal ha reiterat finalment la seva «voluntat ferma de diàleg, negociació i millora contínua, sempre des del respecte a la legalitat, la transparència i la responsabilitat institucional», i ha fet una crida al «rigor i a la lleialtat per preservar el prestigi de la Policia Local i la imatge de Salou».