POLICIAL
CSIF denuncia l'aturada de les negociacions de l'annex laboral a la Policia Local de Salou
El sindicat també alerta de l’incompliment sistemàtic de determinats drets
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), juntament amb la resta de la representació sindical de la Policia Local de Salou, denuncia la paràlisi total en la negociació de l’annex laboral, l’incompliment sistemàtic de determinats drets recollits a la legislació vigent i la inacció del govern municipal davant d’una situació «inacceptable».
Durant més d’un any, les reunions per actualitzar l’annex laboral no han produït cap avenç real. La Valoració dels Llocs de Treball (VLT), realitzada per una empresa externa, va constatar que la nocturnitat s’havia de negociar al marge d’aquest procés, evidenciant que aquesta retribució històrica no s’estava abonant correctament.
Amb l’objectiu de desbloquejar la situació, es va pactar el pagament de la nocturnitat amb efectes des de l’1 de gener de 2026, acord avalat per la Mesa General i per la representació sindical. Tanmateix, aquest compromís va ser rebutjat i es va endarrerir l’aplicació fins al juliol de 2026, una decisió que ha generat un profund malestar i frustració entre els agents.
Segons expliquen en un comunicat, la situació s’agreuja amb l’incompliment reiterat de les condicions laborals, el deteriorament del clima de treball i la fugida constant d’efectius cap a altres cossos policials, posant en risc tant la plantilla com la qualitat del servei a la ciutadania.
El 8 de gener de 2026, CSIF va lliurar a l’alcalde de Salou, Pere Granados (PSC), un document detallat amb totes les deficiències, sol·licitant una reunió urgent abans del primer ple municipal de l’any. Segons expliquen, des de l'ajuntament els emplacen a celebrar-la després de la Festa Major del Cos Blanc, cosa que veuen «inacceptable».
CSIF manté la seva disposició al diàleg, però adverteix que, si no es produeixen solucions immediates, no dubtarà a impulsar noves mesures de pressió per defensar els drets dels treballadors de la Policia Local de Salou.