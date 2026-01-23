Fotografia
Antoni Mas, Nani Nolla i la forja d’un símbol a Vila-seca
El Castell de Vila-seca acull una exposició de fotografies que mostren el procés de construcció del Cavall Alat
El gener de 2019 Vila-seca presentava al món el Cavall Alat, un element que s’incorporava al Seguici local homenatjant la tradició pagesa i eqüestre del poble. La figura, realitzada amb acer inoxidable, és una peça 2,40 metres d’alçada amb potes, cua, cap, boca i orelles articulades. El seu artífex és Antoni Mas, ferrer i escultor local, que va imaginar, dissenyar i construir el cavall al seu taller del carrer Comte de Sicart de Vila-seca.
Tot aquest treball va ser observat i retratat per la fotògrafa Nani Nolla, que des del passat dijous exposa una selecció de tot aquest material a la Sala Kies del Castell de Vila-seca. «Del prop del miler de fotos que teníem, hem fet una selecció d’unes quaranta-cinc fotografies, però n’hem descartat moltes que ens han fet trencar l’ànima», admet la Nani.
Això no obstant, la selecció final és un recull precís i complet de tot el procés de construcció del Cavall, des dels primers esbossos sobre paper fins a la presentació durant la Festa Major d’Hivern. «La meva mare era modista i, d’alguna manera, la forma de treballar de l’Antoni me la va recordar molt, perquè igual que ella feia un patró, el tallava i el cosia, ell seguia un procés semblant, fent l’esbós, tallant i soldant l’acer», explica la Nani.
«El Cavall Alat de l’Antoni Mas és una obra d’enginyeria increïble», afirma l’autora. Així ho ha recollit i mostrat en les fotografies, que abasten des del detall fins a la panoràmica, recollint també moments d’emoció, com la fotografia que mostra la cara de felicitat absoluta de Mas la nit de la presentació del Cavall.
L’artista del ferro apareix de manera constant en les fotografies, però de manera indirecta: ara les mans, ara la cara, ara l’esquena… i sempre treballant. «Poques vegades es posava a les fotos. Em deia Tu ves fent, i si en algun moment veus que he de parar, m’ho dius», recorda la Nani. L’única instantània en què Mas va posar de manera conscient va ser la que la fotògrafa anomena Tu em vas crear, en què es veu el ferrer plantat sota el Cavall en una posició en què sembla que tots dos s’estan mirant als ulls.
La Nani assegura que aquest treball ha estat un repte professional per a ella, a la vegada que li ha suposat aprofundir en la figura de l’Antoni Mas. «Ell anava treballant i, de tant en tant, s’aturava i m’explicava alguna de les seves historietes». També li ha servit per constatar com és d’estimat el ferrer al poble: «Com que treballa amb la persiana aixecada, ara entrava un, ara l’altre…. Hi va haver dies que la vam haver d’abaixar, perquè era un continu de passar gent. El seu taller és un centre de vida».
L’exposició De la ferralla al vol: la creació del Cavall Alat es podrà visitar fins al 29 de març a la sala Kies, les antigues cavallerisses del Castell. L’entrada és gratuïta.