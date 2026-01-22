MUNICIPAL
Neix Salou Sport per reforçar el seu lideratge esportiu
Una nova estratègia municipal impulsa la projecció internacional, la desestacionalització turística i l’activitat esportiva
Salou impulsa una nova etapa en la seva aposta per l’esport amb la creació de Salou Sport, una marca que neix per ordenar, potenciar i projectar l’oferta esportiva del municipi. La iniciativa, liderada per l’Ajuntament a través del Patronat Municipal de Turisme, combina una identitat renovada, accions de promoció exterior i un calendari estable d’esdeveniments per situar Salou com una destinació esportiva de referència al Mediterrani i a escala internacional.
Aquesta renovació inclou un nou logotip, una imatge moderna i la posada en marxa del portal www.salousport.com, així com un nou canal d’Instagram, amb l’objectiu de fer més visible l’oferta esportiva de Salou i connectar-la amb esportistes, clubs i visitants.
Un dels elements clau per a la ciutadania és la forta aposta per l’activitat esportiva durant tot l’any. Salou acull més de 200 actes esportius anuals, una xifra que contribueix decisivament a la desestacionalització turística i genera moviment econòmic fora de la temporada alta. El calendari esportiu inclou cites destacades com la 10K Salou, la Challenge Salou Triatló, la Cycling Mussara Salou, la Costa Daurada Basket Cup, campionats de windsurf, tornejos de pàdel, competicions internacionals i nombrosos stages esportius.
Aquesta programació converteix Salou en seu habitual de grans esdeveniments que omplen hotels, restaurants i comerços, alhora que projecten la imatge del municipi arreu. En paral·lel, Salou ha estat present en fires i accions promocionals com Fitur Sports, congressos especialitzats, famtrips internacionals i iniciatives conjuntes amb la Costa Daurada, reforçant la seva visibilitat com a destinació esportiva.
L’estratègia també preveu millorar i actualitzar els productes de cycling i running, aprofitant l’entorn natural i les infraestructures del municipi, així com continuar donant suport als clubs locals i al talent esportiu de Salou.