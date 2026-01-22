Municipal
L'enderroc de l'antiga cooperativa de Roda de Berà començarà dimarts vinent
L'octubre de 2023 es va produir un ensorrament parcial de la coberta
El pròxim dimarts 27 de gener s'iniciaran les obres de desamiantat i enderroc de l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola de Roda de Berà (Tarragonès). El 4 d'octubre de 2023 es va produir un ensorrament parcial de la coberta de l'immoble i l'ajuntament del municipi va adquirir l'edifici per enderrocar-lo.
Els treballs començaran amb la retirada controlada dels elements amb amiant executats per una empresa especialitzada, i amb l'enderroc total de l'estructura. Un cop finalitzades les obres de desamiantat i enderroc, una altra empresa s'encarregarà de l'adequació del solar com a zona d'aparcament. Seran places d'aparcament gratuït amb disc de control horari de 90 minuts.