Diari Més
última hora

Pugen a 45 els morts en l'accident de trens d'Adamuz

Municipal

L'enderroc de l'antiga cooperativa de Roda de Berà començarà dimarts vinent

L'octubre de 2023 es va produir un ensorrament parcial de la coberta

Imatge d'arxiu de l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola de Roda de Berà.

Imatge d'arxiu de l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola de Roda de Berà.

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

El pròxim dimarts 27 de gener s'iniciaran les obres de desamiantat i enderroc de l'edifici de l'antiga cooperativa agrícola de Roda de Berà (Tarragonès). El 4 d'octubre de 2023 es va produir un ensorrament parcial de la coberta de l'immoble i l'ajuntament del municipi va adquirir l'edifici per enderrocar-lo. 

Els treballs començaran amb la retirada controlada dels elements amb amiant executats per una empresa especialitzada, i amb l'enderroc total de l'estructura. Un cop finalitzades les obres de desamiantat i enderroc, una altra empresa s'encarregarà de l'adequació del solar com a zona d'aparcament. Seran places d'aparcament gratuït amb disc de control horari de 90 minuts.

tracking