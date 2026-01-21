SOCIETAT
Vila-seca, escenari d’un dels accidents ferroviaris més greus dels últims anys a Catalunya
El xoc frontal entre un tren de passatgers i un de mercaderies va deixar sis ferits greus i va reobrir el debat sobre la seguretat ferroviària
Vila-seca va viure l’any 2022 un dels accidents ferroviaris més rellevants de l’última dècada a Catalunya. Un xoc frontal entre un tren de passatgers i un comboi de mercaderies va provocar un balanç de sis persones ferides greus, setze lleus i set contusionades, en un incident que va generar una forta commoció al territori.
Segons la investigació del Ministeri de Transports, l’accident va ser conseqüència d’una manca d’ajust dels frens després d’una operació de manteniment qualificada d’“extraordinària”. Aquest error tècnic va acabar desencadenant la col·lisió entre els dos trens a l’entorn ferroviari del municipi.
El cas de Vila-seca forma part del conjunt d’accidents greus que han afectat la xarxa ferroviària catalana els darrers anys i que han posat el focus en la importància del manteniment, la seguretat i el control dels sistemes ferroviaris, especialment en trams amb circulació mixta de passatgers i mercaderies.
Tot i que no va registrar víctimes mortals, el sinistre de Vila-seca continua sent un dels episodis més greus pel nombre de ferits i per les conclusions tècniques que en van derivar.