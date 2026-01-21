SEGURETAT
El Morell amplia la videovigilància amb 23 noves càmeres
El municipi inverteix més de 137.000 euros per reforçar la seguretat i modernitzar el sistema existent
L’Ajuntament del Morell reforça la seguretat del municipi amb la instal·lació de 23 noves càmeres de videovigilància i la modernització de quatre dispositius obsolets, sumant un total de 31 punts de control distribuïts en zones clau com escoles, poliesportius i places públiques, gràcies a una inversió de 137.788,75 euros.
Aquesta ampliació inclourà la incorporació de dispositius en zones clau, com les entrades i sortides dels centres educatius (l’escola Ventura Gassol i l’INS El Morell), el complex esportiu (passatge de l’Esport i accés al camp de futbol) i àrees de concentració pública, com ara la plaça de l’Estatut i la plaça de la Fàbrica. Així mateix, es preveu la substitució de quatre càmeres obsoletes situades a l’edifici de l’Ajuntament (Castell dels Montoliu), per tal de modernitzar els equips existents i millorar-ne el rendiment.
L’alcalde del municipi, Eloi Calbet, destaca «la voluntat de l’Ajuntament de continuar treballant per un municipi més segur i amb una millor convivència, posant eines al servei de la prevenció i el civisme, sempre amb ple respecte a la normativa vigent».
Les noves càmeres, tal com explica el regidor de Via pública de l’Ajuntament del Morell, Josep M. Español, «són d’alta definició i incorporen tecnologia avançada que permet millorar la qualitat de les imatges i la fiabilitat del sistema, fet que suposa un pas endavant en la gestió de la seguretat municipal». Així, disposaran d’una resolució mínima de 8 MPx i comptaran amb prestacions com il·luminació infraroja de fins a 60 metres, protecció antivandàlica IK10 i certificació IP67, la qual cosa garanteix una alta qualitat d’imatge i més durabilitat.
El consistori morellenc preveu que aquesta actuació sigui un primer pas i manté la voluntat de continuar ampliant el sistema de videovigilància en el futur, amb la incorporació de noves càmeres en punts estratègics del municipi, per adaptar-se a les necessitats canviants del poble.