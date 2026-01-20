TRADICIÓ
Vila-seca ja té nova data per celebrar el Cós de Sant Antoni
La pluja va obligar a suspendre la majoria d'actes del cap de setmana
El Cós de Sant Antoni de Vila-seca se celebrarà finalment el diumenge 8 de febrer després de l’ajornament de les tradicionals curses de cavalls de diumenge a causa de la pluja. L’Ajuntament de Vila-seca, el Jockey Club Español de Carreras de Caballos i els diferents participants han donat el vistiplau a la nova data, que mantindrà el mateix horari previst, a les 12 hores del migdia.
El circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça tornarà a ser l’escenari de la jornada i acollirà els mateixos participants que ja s’havien anunciat anteriorment. Hi prendran part 19 cavalls pura sang anglesos, que competiran en les tres curses programades, amb l’objectiu de mantenir el nivell esportiu i l’ambient tradicional.
El temporal Harry, que ha deixat aquest cap de setmana molta pluja al Camp de Tarragona, va obligar a suspendre la major part dels actes de la Festa Major d'Hivern de Vila-seca, entre ells els tradicionals Tres Tombs, la Cursa de Pallassos, el Correfoc petit, el Ball de Sant Miquel i el Seguici de previst per diumenge la tarda.