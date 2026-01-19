Vandalitzen el mític Woody del passeig Jaume I de Salou

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

La figura mítica de Woody de Salou ha patit un acte vandàlic aquest cap de setmana. Tal i com es pot veure en un vídeo a les xarxes socials, algú hauria tirat el ninot al terra i com a conseqüència, aquest ha perdut el cap. La zona està acordonada per una cinta de la Policia Local.

El personatge de Woody fa molts anys que està situat en un punt estratègic del passeig Jaume I de Salou, per promocionar el parc temàtic PortAventura. Durant la temporada d'estiu, en aquesta zona també hi ha una taquilla per poder adquirir entrades per al resort de la Costa Daurada.