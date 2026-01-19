Diari Més
última hora

S’eleven a 39 les víctimes mortals de l’accident ferroviari d’Adamuz

SUCCESSOS

Vandalitzen el mític Woody del passeig Jaume I de Salou

El personatge fa molts anys que es troba en aquest punt per promocionar el parc temàtic PortAventura World

Woody Salou
Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La figura mítica de Woody de Salou ha patit un acte vandàlic aquest cap de setmana. Tal i com es pot veure en un vídeo a les xarxes socials, algú hauria tirat el ninot al terra i com a conseqüència, aquest ha perdut el cap. La zona està acordonada per una cinta de la Policia Local.

El personatge de Woody fa molts anys que està situat en un punt estratègic del passeig Jaume I de Salou, per promocionar el parc temàtic PortAventura. Durant la temporada d'estiu, en aquesta zona també hi ha una taquilla per poder adquirir entrades per al resort de la Costa Daurada. 

tracking