OCI
S'ha fet viral: Un grup d'amics intenta recuperar una mítica discoteca de Torredembarra
Els primers treballs de reforma ja han començat i el projecte genera expectació entre veïns i seguidors de TikTok
Un grup d’amics ha iniciat la reforma de l’antic local de les discoteques Long Play i Bedroom de Torredembarra amb l’objectiu de recuperar-lo i donar-li nova vida. Els primers treballs, centrats en la façana i l’exterior del local, ja han començat, i els impulsors comparteixen el procés a TikTok, on els vídeos s’han fet virals.
En aquests clips, es mostren els lavabos, que continuen estables, i les escales que duen a la terrassa, espai ampli amb molt potencial per a noves idees de reforma. També es destaca que, tot i que el local està ben equipat i disposa de bones dimensions per muntar activitats, la reforma serà intensa i requerirà molta dedicació.
Un dels missatges que acompanya els vídeos diu: «A moltes persones li vindran records veient aquest vídeo, que pròximament tornaran a viure», fent referència als temps daurats de la discoteca. Els comentaris dels seguidors també han aportat idees, especialment sobre la música, ja que molts demanen que es torni a escoltar els èxits d’abans i no la música actual.
Els impulsors animen a continuar participant i a deixar suggeriments per a la futura reobertura als comentaris dels vídeos, amb la intenció de convertir aquest projecte en una experiència comunitària i recordada per a tots.