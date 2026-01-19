TERRITORI
Els Pallaresos i el Catllar s'adhereixen a l'associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
L'entitat valora positivament les incorporacions per «consolidar una estructura més àmplia i representativa»
Els ajuntaments dels Pallaresos i del Catllar s'han adherit a l'associació per l'Impuls del Camp de Tarragona. L'alcaldessa dels Pallaresos, Maria Grau, ha assegurat que representa una «oportunitat estratègica» pel municipi. «Ens permet sumar esforços amb altres administracions, mancomunar serveis i optimitzar recursos, fet que es tradueix en una gestió més eficient i sostenible», ha afirmat a través d'un comunicat.
Per part del Catllar, l'alcaldessa Alba López, ha comentat que és «important» formar part d'aquest espai «per poder participar en el debat i la presa de decisions sobre qüestions clau com la mobilitat, el transport públic o l’habitatge».
Des de l'associació han valorat «positivament» les incorporacions, ja que «contribueix a consolidar una estructura metropolitana més àmplia, representativa i capaç de donar resposta als reptes compartits del territori».