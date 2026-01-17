Societat
Suspesos els Tres Tombs de Vila-seca a causa de la pluja
Les curses de cavalls del Cós de Sant Antoni, programades per a diumenge, de moment es mantenen.
La pluja intensa registrada durant la nit i la matinada d’aquest divendres ha obligat a suspendre alguns dels actes previstos dins la Festa Major d’Hivern de Vila-seca, que se celebra amb motiu de Sant Antoni, patró del municipi.
L’Ajuntament ha informat a primera hora del matí que els Tres Tombs havien quedat suspesos, així com també la Cursa de Pallassos i Pallasses. No han estat aquests els únics actes que no s'han pogut dur a terme aquest dissabte. Tampoc s’han pogut celebrar altres activitats programades a primera hora, com la Canonada Matinera ni el torneig social de petanca al Parc de l’Estació.
Tot i aquestes suspensions, alguns actes del programa continuen pendents de confirmació. La Nit del Foc, organitzada pel Ball de Diables de Vila-seca, està prevista per a aquest dissabte a partir de les 18.30 hores, a l’espera de com evolucioni la situació meteorològica.En aquest sentit, el consistori recomana seguir les seves xarxes socials per estar al cas de possibles canvis o noves cancel·lacions en funció de l’evolució meteorològica.
Pel que fa a l’acte central de la Festa Major d’Hivern, les curses de cavalls del Cós de Sant Antoni, programades per a diumenge, de moment es mantenen. La decisió definitiva, però es prendrà el mateix diumenge al matí després d’avaluar les condicions de la pista.