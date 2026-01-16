MOBILITAT
Vila-seca i les entitats de defensa del transport reclamen al Ministeri desencalli la intermodal
Demanen que resolgui amb urgència les al·legacions pendents i aprovi definitivament l’estudi informatiu, com a pas imprescindible per desbloquejar el projecte estratègic de mobilitat
L’Ajuntament de Vila-seca va acollir dijous al vespre una reunió de treball amb representants de la plataforma Dignitat a les Vies i de l’associació per la Promoció del Transport Públic (la PTP), centrada en el futur de l’estació intermodal i en la necessitat que el Ministeri de Transports doni resposta, com més aviat millor, a les al·legacions presentades.
A la trobada hi van participar l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, la regidora de Serveis al territori, Cristina Cid, el regidor de Mobilitat, David Rodríguez; així com Anna Gómez i Adrià Alló, en representació de Dignitat a les Vies, i Adrià Ramírez, de la PTP.
Durant la reunió es va constatar un ampli consens a l’hora de reafirmar que l’estació intermodal de Vila-seca és la ubicació idònia i una oportunitat històrica que el territori no es pot permetre deixar escapar. Tots els participants van subratllar la necessitat que el Ministeri resolgui amb urgència les al·legacions pendents i aprovi definitivament l’estudi informatiu, com a pas imprescindible per desbloquejar un projecte estratègic que interconnectarà Rodalies, Corredor Mediterrani i el TramCamp a l’epicentre entre Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca, millorant la mobilitat interna del Camp de Tarragona i la seva connexió amb la resta del país.
En aquest sentit, es va posar de manifest que l’eix central del projecte han de ser les persones usuàries del tren, garantint un servei eficient, fiable i pensat per a les necessitats reals de mobilitat quotidiana.
Alhora, es va remarcar que altres qüestions que el Ministeri manté «en estudi», com ara la sortida de les mercaderies del Port de Tarragona i el un pas alternatiu de les mercaderies pel Camp de Tarragona, poden trobar perfectament una solució compatible a mig i llarg termini amb la intermodal tot satisfent el conjunt del territori i millorant la capacitat global del servei ferroviari.
L’Ajuntament de Vila-seca i les plataformes Dignitat a les Vies i la PTP van reiterar el seu compromís de continuar treballant de manera coordinada per defensar els interessos del territori i garantir que les decisions en matèria ferroviària es prenguin amb responsabilitat, visió de futur i posant sempre les persones usuàries del tren al centre.