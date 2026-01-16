SUCCESSOS
Surten a la llum més detalls sobre el tiroteig entre dos cotxes a l'N-340, a Vila-seca
Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del vehicle perseguit per tràfic de drogues i per no disposar de carnet de conduir
Una setmana després del tiroteig, que hi va haver divendres passat al migdia, entre dos cotxes a l'N-340 a Vila-seca, s'han conegut més detalls. En aquest, un vehicle estaria perseguint un altre per tal de ferir un dels seus ocupants.
Durant la persecució, el segon vehicle va intentar esquivar els trets i va perdre el control xocant contra una senyal quan intentava incorporar-se a l'A-7 en sentit Cambrils. Tots els trets van impactar contra el vehicle.
Com a conseqüència, un dels ocupants del vehicle va resultar ferit i es troba hospitalitzat, tot i que no ha transcendit el seu pronòstic. Mentre que el conductor de 25 anys, que va sortir il·lès, ha estat detingut per un presumpte delicte contra la salut pública i per conduir sense haver obtingut mai el carnet.
Els ocupants del vehicle des del qual es van realitzar els trets no han estat detinguts encara. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta per esclarir els fets i per identificar la resta d'implicats. Tot apunta que l'incident està relacionat amb el narcotràfic.