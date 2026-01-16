POLICIAL
Detinguda després de trobar-la al terra inconscient en una zona de trasters a Roda
El responsable d'una comunitat de veïns va localitzar a la dona de 27 anys, la qual va acabar arrestada per un presumpte delicte contra la salut pública
Agents de la Policia Local de Roda de Berà van detenir dijous al matí una veïna de Roda de Berà, de 27 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.
Entorn les 9:20 del matí el responsable de la gestió dels trasters i l’aparcament d’una comunitat veïnal del municipi va trucar a les dependències policials alertant de la localització d’una dona estesa a terra i aparentment inconscient a l’interior. Aquesta persona, per seguretat, va tancar l’accés i va romandre a l’interior fins a l’arribada dels agents.
Una primera patrulla es va desplaçar fins al lloc dels fets i davant les comprovacions inicials i els indicis detectats, per reforçar el dispositiu, va demanar suport a una segona patrulla d’intervenció.
Durant la inspecció a la zona de trasters, els agents van observar elements compatibles amb un ús reiterat de l’espai per al consum de drogues i estupefaents. La intervenció va permetre localitzar substàncies amagades en diversos trasters: aproximadament 175 grams de marihuana, un embolcall de substància compatible amb cocaïna i aproximadament 730 grams d’una substància en pols de color blanc, pendent de la corresponent anàlisi. Part del cànem es trobava en bosses precintades, algunes d’elles en un format compatible amb una possible venda o distribució.
Davant aquests indicis, i després que una de les persones relacionades amb la intervenció reconegués la propietat de les substàncies, la Policia Local va procedir a la detenció de D.D.B.R com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública.