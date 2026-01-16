SERVEIS
El cementiri de Salou construirà 45 nínxols a causa de l’alta necessitat
L'Ajuntament ha licitat les obres del nou mòdul número 7
L’Ajuntament de Salou ha anunciat la licitació per contractar la construcció de 45 nous nínxols al Cementiri Municipal. El projecte neix fruit de la necessitat del consistori per l’alta demanda de nínxols individuals, i permetrà l’adjudicació de més parcel·les al recinte municipal.
La proposta es preveu executar en un termini de tres mesos, un cop s’adjudiquin els treballs. Representarà la renovació i construcció d’un setè mòdul a les instal·lacions, de tres pisos d’altura, que acumularan una quinzena de nínxols casascún. Els treballs tindran un pressupost total previst de 371.900 euros, finançat pel mateix Ajuntament de Salou.
En el cas d’aquest nou mòdul, no hi haurà nínxols dobles per cobrir la gran necessitat de parcel·les individuals que té la localitat actualment. La part afectada per les obres serà a la cantonada del camí de Cambrils amb el camí de les Escomes, on s’executaran els moviments de terra i les obres pertinents.
D’acord amb l’informe del consistori, els materials disposats, així com el sistema constructiu, tractaran d’adequar el cost d’execució amb el baix cost de manteniment, utilitzant materials com el galvanitzat, corten i pedra de la Sénia. El projecte preveu ampliar la infraestructura del Cementiri Municipal, mantenint-ne el disseny existent per cobrir les principals necessitats.