GASTRONOMIA
Pocs ho saben, però en aquest poble de Tarragona es menja de luxe per menys de 20 euros
Una destinació de la Costa tarragonina que combina bona cuina, tradició i preus assequibles en un entorn privilegiat
Un dels pobles més bonics de Tarragona s’ha convertit en una destinació ideal per a qui busca bona gastronomia sense gastar gaire: Altafulla. La seva cuina gira al voltant del mar i l’horta, amb una oferta molt variada que va dels arrossos i peixos de roca fins a plats tradicionals reinterpretats amb tècniques modernes.
Restaurants com Voramar són coneguts pel seu arròs a la marinera i els peixos de roca, mentre que Gaudim, recomanat per la Guia Michelin, dona una volta creativa a la cuina tradicional. També destaca El Buffet d’Altafulla, el més antic de Catalunya, obert des del 1974, on les carns a la brasa i els guisats continuen sent un gran reclam. Per als més llaminers, les postres d’ametlla i mel, hereus de la rebosteria morisca, són una parada obligada.
Un dels grans clàssics del poble és la Granja Sant Francesc, inaugurada el 1962. És famosa pel seu pollastre a l’ast, que fa cues cada dia, així com per les croquetes i els canelons, tot 100% casolà. Amb un tiquet mitjà d’entre 10 i 20 euros, el local ha estat reconegut per la Guia Repsol amb un dels seus 'soletes'. A més del pollastre, també s’hi recomana el conill amb bolets, la llengua de vedella o el xató.
Més enllà de la gastronomia...
Les platges són un dels grans atractius del municipi. La platja urbana, amb Bandera Blava, s’estén davant del Barri Marítim, amb les antigues barraques de pescadors mirant al Mediterrani. A pocs minuts cap al sud hi ha la platja de Tamarit, envoltada de pinedes i presidida pel Castell de Tamarit, mentre que la platja de Canyadell ofereix un entorn més salvatge entre pins i penya-segats. Totes tres són ideals per a esports aquàtics, passejades al capvespre i xiringuitos amb peix fresc i arrossos.
El patrimoni històric i cultural també és un dels punts forts. La Vila Closa conserva l’essència medieval del nucli antic, amb la Parròquia de Sant Martí, un temple barroc del segle XVIII. El Castell de Tamarit s’alça sobre un penya-segat amb vistes al mar, mentre que la Vila Romana dels Munts permet descobrir mosaics i termes d’una antiga domus de la Hispània tardorromana.
Per als amants de la natura, el Camí de Ronda d’Altafulla recorre el litoral entre cales i miradors naturals, amb un traçat apte per a tota la família. Al llarg del recorregut és habitual veure aus com garses i martinets.