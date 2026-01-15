ENTREVISTA
Pere Segura: «La Festa Major d’Hivern empelta amb el nostre passat agrícola; i aquesta mirada pagesa encara perdura»
Amb la Festa Major de Sant Antoni a punt d’encetar el cap de setmana més fort, l’alcaldede Vila-seca fa un repàs al programa de la festa, una cita anual especialment marcada per la tradició
La Festa Major de Vila-seca se celebra en ple hivern, lluny de l’esclat de l’estiu. Què la fa especial?
«El fet que sigui a l’hivern empelta directament amb la idiosincràsia del nostre poble. Vila-seca té arrels agrícoles, i tradicionalment les festes es programaven quan la terra descansava, després de la collita. Era el moment en què la gent tenia temps per celebrar. Aquesta mirada pagesa encara perdura, i és el que fa diferent la nostra Festa Major d’Hivern. A més, en una època de l’any en què aparentment hi ha menys activitat, nosaltres apostem per la cultura, la música, els espectacles i les trobades. Això reequilibra l’oferta festiva del territori, que a l’estiu és molt intensa arreu del Camp de Tarragona. Celebrar en hivern ens singularitza».
Definiu sovint aquesta festa com una celebració de la comunitat. Com es tradueix això en el programa d’actes?
«La festa és una excusa per retrobar-nos. És temps per compartir activitats, concerts, espectacles d’humor, àpats i trobades amb amics i família. Durant aquests dies, la gent queda, es truca, reserva taules… Tot per trobar espais de convivència. Aquesta és l’essència: una festa que reforça els vincles comunitaris».
La festa s’ha iniciat amb l’estrena dels Balls parlats de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina, que enguany celebra 50 anys. Quin paper ha tingut aquesta entitat en la cultura local?
«Cinquanta anys són paraules majors. Una entitat que arriba a aquesta fita ha superat moments bons i dolents, i això demostra fortalesa i compromís. L’Esbart Dansaire viu actualment una etapa de gran vitalitat, amb molta participació, gràcies a la feina de totes les persones que en formen part i de la junta actual. Han sabut mantenir viva la tradició i la cultura popular en un temps en què no sempre és fàcil».
També s’inaugura una exposició fotogràfica sobre el treball d’Antoni Mas, el ferrer del poble, amb el Cavall Alat. Vol ser un homenatge a una de les figures cabdals del municipi?
«Sí. Des del govern municipal creiem que totes les persones que fan aportacions rellevants a Vila-seca han de ser reconegudes. L’Antoni Mas és una figura molt estimada. Ha dignificat el seu ofici de ferrer incorporant-hi una mirada artística, cultural i tradicional. En aquesta etapa de la seva vida mereixia una retrospectiva, i aquesta exposició és una mirada merescuda de la seva trajectòria vital i professional».
El pregoner d’enguany és Pep Llinàs. Per què l’heu escollit?
«Els pregoners han de tenir una vinculació amb el municipi. En el cas de Pep Llinàs, el seu recent reconeixement amb la Medalla d’Or Nacional d’Arquitectura posa la cirereta a una trajectòria professional admirable. A més, a Vila-seca ha tingut un paper destacat en projectes de transformació urbana i en edificis tan emblemàtics com la Biblioteca Municipal i l’Ajuntament. És una figura referent que representa talent i compromís amb el poble».
Finalment, quins valors transmet la Festa Major d’Hivern a les noves generacions de vila-secans?
«Sobretot, la mirada als orígens. Si la Festa Major d’Estiu és més mediterrània i oberta a valors universals, la d’Hivern és més introspectiva, més vinculada al passat i a la cultura tradicional. Activitats com els Tres Tombs o la cursa de Sant Antoni recorden el temps en què cada casa tenia animals de treball i la vida girava al voltant de la terra. És una manera de mantenir viu l’origen pagès de Vila-seca i transmetre’l a les noves generacions».