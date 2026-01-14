SOCIETAT
Es compleixen sis anys de l'explosió a IQOXE on van morir tres persones
Es preveu que el judici se celebri el 2027 a l'Audiència de Tarragona
Aquest dimecres 14 de gener es compleixen sis anys de l’explosió d’IQOXE a la Canonja. Aquell dia de l'any 2020 a les 18.37 hores el reactor de la planta va explotar i va provocar la mort de tres persones: dos treballadors de la companyia i un veí del barri de Torreforta que estava al seu pis i li va impactar una de les peces que van sortir disparades de la fàbrica. Després de sis anys, el judici de la peça principal es preveu que se celebri el 2027 a l'Audiència de Tarragona.
El novembre de 2023, el ministeri públic va fer públiques les seves peticions de la peça principal. En global, demana onze anys de presó per a cadascun dels tres exdirectius d'IQOXE per les conseqüències de l'explosió. Els tres acusats són: José Luís Morlanes, exdirector general d'IQOXE; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; i Gerard Adrio, responsable de seguretat quan es va produir l'explosió. Pel que fa a la petició més elevada són sis anys de presó per un delicte d'homicidi imprudent, a més de tres anys per un delicte de funcionament habitual de l'empresa en condicions inadequades de seguretat, i dos anys més per un delicte contra els drets dels treballadors.
També sol·licita per l'empresa, com a persona jurídica, 900.000 euros de multa per estralls i condicions inadequades de seguretat, i sis anys d'intervenció judicial. El judici està previst que se celebri el 2027 a l'Audiència Provincial a causa d'un calendari judicial saturat.
Arran de l'incident també es van obrir dues peces judicials separades: una en relació als vessaments al mar i una altra per investigar si la companyia química feia servir un reactor sense autorització, l'U-350.
Els veïns demanen justícia
Des de la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT) reclamen el mateix que el primer dia: «veritat, justícia i responsabilitats». La federació veïnal considera «inacceptable, que, d'una tragèdia d'aquesta magnitud, encara no s'hagi jutjat cap responsable».
La FAVT recorda que «no parlem només d'un fet del passat. Parlem de famílies trencades, de persones ferides i de treballadors que encara avui pateixen seqüeles psicològiques greus». Segons la federació, «el temps no pot servir d'excusa per a l'oblit ni per a la impunitat».
Per tot plegat, des de la FAVT «exigim que els jutjats posin fi a aquesta incertesa i que aquest procés es tanqui amb responsabilitats clares. La justícia que arriba tard no repara el mal causat».
Els representants veïnals afirmen que la seguretat industrial «no pot quedar subordinada a interessos econòmics». Els veïns i veïns, afegeixen, «tenim dret a viure amb tranquil·litat, sabent que la nostra salut i la nostra vida estan protegies». Per aquesta raó, demanen un Pla de Seguretat Industrial «seriós».