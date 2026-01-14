SEGURETAT
Altafulla posa en marxa els radars de velocitat per reforçar la seguretat viària
Entraran en funcionament el 19 de gener després d’una fase de proves amb un 7% d’excessos per sobre dels 51 km/h
L’Ajuntament d’Altafulla activarà el pròxim 19 de gener els dos radars de control de velocitat instal·lats recentment al municipi, una mesura que s’integra en el desplegament de nous equips de seguretat ciutadana.
Els dispositius de control de velocitat estan ubicats al carrer Marquès de Tamarit, en direcció a Torredembarra, i a la Ronda d’Altafulla, prop de l’encreuament amb el carrer de la Cadernera. A partir de la data indicada, els radars entraran plenament en servei amb l’objectiu de reduir l’excés de velocitat, prevenir accidents i pacificar el trànsit en dos punts especialment sensibles del municipi, tant pel volum de vehicles com per la convivència amb vianants i ciclistes.
La Ronda d’Altafulla travessa una zona residencial amb una presència constant de famílies i vianants i forma part del recorregut escolar, fet que reforça la necessitat d’implementar mesures específiques per garantir una mobilitat segura en aquest àmbit.
L’activació d’aquests sistemes s’emmarca dins d’una estratègia global de millora de la mobilitat segura i sostenible, especialment rellevant en vies amb un ús intensiu durant els mesos de major afluència turística. El carrer Marquès de Tamarit, antiga N-340, és un eix viari clau que registra un elevat flux de trànsit i que, durant la fase de proves del radar, ha comptabilitzat més de 15.000 vehicles.
Des de l’inici de la instal·lació, s’han comptabilitzat un total de 21.845 registres d’excés de velocitat, dels quals 1.590 han superat els 51 km/h, fet que representa un 7% del total sancionable.
En aquest sentit, el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, ha assenyalat que «majoritàriament les dades ens marquen que el comportament davant el volant ha estat bo», tot i remarcar la importància de disposar d’aquestes eines per corregir conductes de risc puntuals.
De manera paral·lela, el consistori desplegarà nous equips tecnològics orientats a la seguretat ciutadana, que permetran reforçar la prevenció, la detecció d’infraccions i la protecció de l’espai públic. Aquestes eines se sumen a altres sistemes ja existents, com les càmeres de lectura de matrícules i els dispositius de control d’accessos, i es desplegaran garantint en tot moment el respecte a la privacitat de la ciutadania.
Pel que fa al control d’accessos, al carrer de Dalt s’han registrat un total de 274 vehicles que tindran dret de pas després d’haver-ho comunicat prèviament, dins del sistema de regulació establert.
L’Ajuntament recorda que la recaptació derivada dels radars es destinarà íntegrament a finançar actuacions vinculades a la seguretat viària, la convivència i la millora de l’espai públic. La gestió del sistema va a càrrec de l’empresa Alphanet Security Systems SL, adjudicatària del contracte de concessió de serveis per al control de la seguretat viària i ciutadana al municipi.
Amb aquesta actuació, Altafulla fa un pas més cap a un model urbà més segur, ordenat i respectuós, alineat amb el pla estratègic municipal que aposta per una mobilitat responsable i una major qualitat de vida per als veïns i veïnes.