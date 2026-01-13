URBANISME
Més seguretat al carril bici entre Torredembarra i Altafulla amb nou enllumenat
Les obres a l'N-340a reforçaran la visibilitat i la seguretat d’un tram molt utilitzat per ciclistes, vianants i vehicles
L’Ajuntament de Torredembarra ha posat en marxa les obres per dotar d’enllumenat públic el tram de la carretera N-340a situat entre la rotonda del Puntet d’Altafulla i el pont del carrer Onze de Setembre, un eix molt transitat que forma part del carril bici i itinerari per a vianants entre ambdós municipis. El projecte, que busca millorar la seguretat i la visibilitat en aquest punt, l’executa l’empresa Bosir SA amb un pressupost de 77.455,73 euros (IVA inclòs).
Les obres, iniciades al desembre, tenen un termini d’execució previst de dos mesos i comportaran la instal·lació de 14 punts de llum amb lluminàries LED. Aquesta actuació s’emmarca en la implantació del carril bici i per a vianants al llarg d’aquest tram de l’antiga N-340, que connecta Torredembarra amb el nucli urbà d’Altafulla i constitueix també un dels principals vials d’accés a l’autopista AP-7. El camí es troba delimitat per separadors de cautxú amb làmines reflectants que impedeixen la invasió dels vehicles, però fins ara no disposava d’il·luminació activa suficient.
L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacat que «aquesta actuació és imprescindible per garantir la seguretat de totes les persones que utilitzen aquest vial, especialment ciclistes i vianants, en un entorn amb un volum molt elevat de trànsit rodat».