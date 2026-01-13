ECONOMIA
El govern autoritza una inversió de 13,2 MEUR per construir el nou canviador d'ample de Vila-seca
La instal·lació garantirà la continuïtat de la línia R16 de Rodalies de Barcelona fins a Tortosa
El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar un contracte de 13,22 milions d’euros (IVA no inclòs), a través d’Adif, per completar la construcció del nou canviador d’ample internacional de Vila-seca. Aquest equipament és clau per assegurar la continuïtat dels serveis de viatgers de la línia R16 de Rodalies de Barcelona fins a Tortosa, dins del futur esquema funcional del Corredor Mediterrani.
El contracte inclou les instal·lacions de seguretat del canviador i els nous desviaments de la bifurcació de Vila-seca, amb senyalització digital ASFA, controladors, tendit de fibra òptica i un edifici tècnic per a telecomunicacions i equips energètics. També es renovaran desviaments actuals i s’eliminarà un pas a nivell, adaptant tot l’equipament a l’ample internacional i mixt.
Adif ja està treballant en l’adaptació del tram Castelló – nus de Vila-seca a ample internacional, incloent-hi el ramal de Tortosa. D’aquesta manera, els trens de l'R16 amb origen a Tortosa circularan en ample internacional fins al nus de Vila-seca, on canviaran a ample ibèric per continuar cap a Barcelona passant per Tarragona, Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Aquesta actuació reforça la connexió de les Terres de l’Ebre amb la capital catalana i potencia el transport de viatgers i mercaderies, consolidant el ferrocarril com a mitjà de referència a la zona.
El projecte contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 9, promou infraestructures fiables i sostenibles, i podrà comptar amb cofinançament del Mecanisme “Connectar Europa” de la Unió Europea. Segons el ministre Óscar Puente, aquesta actuació és un pas més per completar el Corredor Mediterrani i assolir la connexió d’alta velocitat entre Barcelona i València prevista per al 2027.