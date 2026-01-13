MÚSICA
Els Pets comencen a Constantí la segona part de la gira 'Cantant les 40'
El grup renova el repertori dels primers quaranta concerts de celebració on han assistit més de 120.000 espectadors
Els Pets donaran el tret de sortida a la segona part de la gira 'Cantant les 40' amb un concert a Constantí el pròxim 2 de maig, que es farà a l’aparcament de les piscines municipals. De fet, les entrades per a aquest concert inaugural s’han posat a la venda aquest dimarts.
El grup torna als escenaris enguany per seguir celebrant els seus 40 anys de trajectòria. Ho faran amb una nova proposta escènica i un repertori completament renovat amb el qual repassaran la part de la discografia que no va formar part dels primers concerts d'aquesta celebració de grup de Constantí. Els Pets van interpretar íntegrament quatre dels seus discs en la primera part de la gira, 40 concerts que han reunit més de 120.000 assistents.