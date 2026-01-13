POLICIAL
Detingut un torrenc per un furt en una àrea de descans de l’AP-7 a Roda de Berà
L'home va sostreure una motxilla amb objectes electrònics a una dona que es trobava estacionada a l'àrea de l'autopista
Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Torredembarra, juntament amb agents de les policies locals de Torredembarra i Roda de Berà, van detenir dissabte a la tarda un home de 21 anys com a presumpte autor d’un delicte de furt.
Els fets van tenir lloc pels volts de les 14.20 h en una àrea de descans de l’AP-7, a l’altura de Roda de Berà. Segons la víctima, havia aturat el vehicle per descansar quan un cotxe es va estacionar just davant del seu. Un home en va sortir i es va dirigir directament cap a la roda del darrere del seu vehicle. Ella va sortir per veure què feia i, en aquell moment, un segon individu li va sostreure una motxilla de viatge que portava al seient del copilot. Ràpidament, els dos homes van tornar al cotxe i van fugir del lloc.
Arran de la denúncia presentada a la comissaria de la Policia Local de Roda de Berà, els agents van iniciar les gestions per identificar els autors del furt. Entre els objectes sostrets hi havia diversos dispositius electrònics que els agents van poder geolocalitzar al municipi de Torredembarra. Per aquest motiu, es va activar un dispositiu amb patrulles de les policies locals i de Mossos per localitzar els sospitosos i recuperar el material.
Una de les patrulles va detectar un home caminant pel carrer que, en veure la presència policial, va accelerar el pas. Els agents el van interceptar al carrer Girona. En l’escorcoll li van localitzar un ordinador portàtil i uns auriculars sense fils, tots dos propietat de la víctima. Posteriorment, els agents el van acompanyar fins al seu domicili, on va lliurar la resta d’objectes sostrets: la motxilla de viatge, una cartera amb documentació, carregadors i altres efectes.
Els agents van detenir l’home per un delicte de furt i van recuperar tots els objectes sostrets, que van ser retornats a la víctima. El detingut va passar diumenge a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.