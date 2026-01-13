TRADICIÓ
Constantí dona el tret de sortida a l’any com a Capital dels Tres Tombs 2026
El municipi acollirà activitats tot l’any i la XXIX Trobada Nacional el 10 de maig
Constantí va viure dissabte una jornada molt especial amb el nomenament del municipi com a Capital Catalana dels Tres Tombs 2026, en un acte celebrat al Conjunt romà de Centcelles. L’esdeveniment va comptar amb la presència de l’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez; la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Carol Duran; el president del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, Francisco Sierra, i el president de la Federació Catalana dels Tres Tombs, Andreu Bernadàs.
El pregó de presentació va anar a càrrec de Mònica Borrell, directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que entre 2017 i 2025 havia dirigit el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i manté una estreta vinculació amb Constantí a través dels projectes culturals impulsats des de Centcelles.
Durant la jornada també es va fer el lliurament de la bandera d’honor, amb el nomenament de la Policia Local de Constantí com a ‘Banderers d’Honor’ i el traspàs de la bandera per part de la Unitat Muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en representació de la ciutat amfitriona de la trobada anterior. L’acte va finalitzar amb una actuació del Ball de Cavallets de Constantí i una degustació popular de coca i cava.
Aquest nomenament dona el tret de sortida a un ampli programa d’activitats culturals i educatives que s’estendran durant tot l’any i culminaran el 10 de maig amb la celebració de la XXIX Trobada Nacional dels Tres Tombs, una festa dedicada a Sant Antoni Abat.