Torredembarra obre la convocatòria per conrear horts ecològics a Cal Dània

El consistori ofereix 17 llicències temporals per al cultiu hortícola amb un termini de sol·licituds obert fins al 12 de febrer.

Imatge dels horts de Cal Dània

L’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Sostenibilitat, ha obert el procés per atorgar 17 llicències d’ocupació temporal per al cultiu hortícola i ecològic als horts de Cal Dània. Les llicències tindran una durada de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-les un any més, i les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 12 de febrer.

Les llicències s’adrecen tant a persones físiques com a entitats i associacions sense ànim de lucre. En el cas de les persones, la valoració es farà segons l’edat: s’atorga un punt per cada any i un punt addicional per cada any a partir dels 70. En situacions d’empat, es prioritzarà la persona de més edat.

Les persones considerades vulnerables, que disposin d’un informe de la Regidoria d’Acció Social i Igualtats, tindran accés directe a un hort sempre que hi hagi disponibilitat.

Pel que fa a les entitats i associacions sense ànim de lucre, aquestes hauran de presentar una memòria com a part de la seva sol·licitud per optar a una de les llicències disponibles.

