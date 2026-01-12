MUNICIPAL
Torredembarra obre la convocatòria per conrear horts ecològics a Cal Dània
El consistori ofereix 17 llicències temporals per al cultiu hortícola amb un termini de sol·licituds obert fins al 12 de febrer.
L’Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Sostenibilitat, ha obert el procés per atorgar 17 llicències d’ocupació temporal per al cultiu hortícola i ecològic als horts de Cal Dània. Les llicències tindran una durada de quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-les un any més, i les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 12 de febrer.
Les llicències s’adrecen tant a persones físiques com a entitats i associacions sense ànim de lucre. En el cas de les persones, la valoració es farà segons l’edat: s’atorga un punt per cada any i un punt addicional per cada any a partir dels 70. En situacions d’empat, es prioritzarà la persona de més edat.
Les persones considerades vulnerables, que disposin d’un informe de la Regidoria d’Acció Social i Igualtats, tindran accés directe a un hort sempre que hi hagi disponibilitat.
Pel que fa a les entitats i associacions sense ànim de lucre, aquestes hauran de presentar una memòria com a part de la seva sol·licitud per optar a una de les llicències disponibles.