MÚSICA
Leire Martínez, Nena Daconte, La Fúmiga, La Gossa Sorda i La Pegatina actuaran al Festiuet de Salou 2026
Les noves entrades es posaran a la venda dimecres
Salou ha anunciat la majoria dels artistes que actuaran els dies 17 i 18 de juliol al festival de música Festiuet 2026. Entre els destacats hi ha La Fúmiga, La Gossa Sorda, La Pegatina, Els Pets, Nena Daconte i Leire Martínez, l'excantant de La Oreja de Van Gogh. Completen el cartell Figa Flawas, Juan Magan, Lax'n Busto, The Tyets, Doctor Prats, Buhos, Teràpia de Shock, En Tol Sarmiento, Ginestà, Maria Jaume, Malifeta i Abril.
L’esdeveniment es mantindrà a la Zona d’Emprius, una ubicació privilegiada amb facilitats d’aparcament i espais pensats per oferir una experiència completa al públic assistent.
Dimecres sortiran a la venda les noves entrades per a la cita musical, on es preveu igualar les 31.000 persones de l'edició passada. Segons expliquen des del consistori, en la preventa ja s'han venut 10.000 entrades.
El director del festival, Narcís Castellà, ha expressat la seva satisfacció perquè l'Ajuntament de Salou «aposti per la cultura i un festival de música» i ha afegit que han decidit repetir el format de cartell de l'any passat apostant «per la música catalana i pop espanyol». Castellà ha confessat que «esperem quedar-nos molts anys a Salou perquè creiem que a Barcelona i Girona hi ha molt festivals, aquí trobaven un buit de mercat pels cartells de música catalana».
Des de l'organització han apostat per un altre tipus d'artistes com els d'altres anys que venen a recordar l'època daurada del rock català amb Els Pets com a representació. L'any passat ja van intentar que estiguessin al cartell però no va set possible. Lax'N Busto també pujarà a l'escenari ubicat a Emprius.
«Estem molt contents de com ha quedat el cartell, era difícil aconseguir un cartell a altura del de l'any passat però creiem que ho hem aconseguit», ha finalitzat el director.
Per la seva banda, l'alcalde Pere Granados ha augurat que el festival sserà tot un èxit i ha afegit que «ens sentim orgullosos i contents per poder acollir aquesta segona edició. Que vinguessin a Salou va ser una qüestió de canvi brutal en el concepte dels festivals amb contingut important en música catalana i pop». Que torni «ens indica que som el referent dels festivals importants a Catalunya».