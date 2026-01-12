FESTES
La Canonja dona el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern amb més de deu dies d’activitats
El municipi celebra Sant Sebastià del 12 al 25 de gener amb una programació plena de cultura i tradició per a totes les edats
La Canonja ja ho té tot preparat per celebrar una nova edició de la Festa Major d’Hivern, que tindrà lloc del 12 al 25 de gener i viurà el seu moment central el dia 20, coincidint amb la festivitat de Sant Sebastià. Durant gairebé dues setmanes, el municipi es convertirà en l’escenari d’una programació plena d’activitats, tradició i ambient festiu adreçada a tots els públics.
El programa combina cultura popular, música, esport, teatre i gastronomia, amb un paper molt destacat de les entitats del municipi, que tornen a ser protagonistes d’una festa que convida a sortir al carrer, retrobar-se i compartir.
La Festa Major s’iniciarà amb l’exposició del Seguici Popular al Castell de Masricart, una ocasió única per veure de ben a prop els elements més emblemàtics de la festa i estarà al Castell de Masricart fins el 16 de gener. Al llarg dels dies, no hi faltaran propostes ja molt esperades com la Baixada de Carretons, l’escudella popular, el correfoc, la Nit Jove o el concert i ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella.
La programació també inclou activitats esportives i familiars com la Xtrem Race, el Cros Sant Sebastià, el Campionat d’Skate i Scooter, l’esmorzar de forquilla, el concert de l’Escola de Música de l’Orfeó Canongí i la nova obra teatral dels Camàndules, entre moltes altres propostes.
El dia 20 de gener, festivitat de Sant Sebastià, serà l’eix central de la celebració, amb l’Ofici Solemne, la Processó i la Tanda de Lluïment del Seguici Popular, que ompliran el nucli antic de música, balls i tradició.
La regidora de Festes, Glòria Virgili, ha destacat que «la Festa Major d’Hivern és un moment molt especial per a la Canonja, perquè ens permet mantenir vives les tradicions i, alhora, oferir activitats variades que arriben a tothom». Virgili també ha volgut posar en valor la implicació del teixit associatiu: «sense la feina i la il·lusió de les entitats i de moltes persones voluntàries, aquesta festa no seria possible».
Finalment, la regidora ha animat tota la ciutadania a participar-hi: «us convidem a viure intensament cada acte i a gaudir d’una Festa Major d’Hivern que hem preparat amb molta il·lusió perquè sigui un espai de trobada, convivència i orgull de poble».