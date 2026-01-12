M´ÚSICA
Aquests són els artistes que actuaran al Festiuet de Salou 2026
La nova edició tindrà lloc els dies 17 i 18 de juliol a la zona d'Emprius
El festival de música Festiuet de Salou se celebrarà els dies 17 i 18 de juliol i repetirà la ubicació de l'any passat, la zona d'Emprius de la capital de la Costa Daurada. Aquest dilluns s'ha conegut el cartell complet d'artistes per aquest 2026.
Els dos caps de cartell seran La Fúmiga i La Gossa Sorda. Per al divendres 17 hi actuaran Juan Magan, La Pegatina, Els Pets, The Tyets, Nena Daconte, Doctor Prats, Teràpia de Shock i Maria Jaume. El dissabte serà el torn de Figa Flawas, Leire Martínez, Buhos, Lax'N Busto, En Tol Sarmiento, Ginestà, Malifeta i Abril.
Dimecres sortiran a la venda les noves entrades per a la cita musical, on es preveu igualar les 31.000 persones de l'edició passada. Segons expliquen des del consistori, en la preventa ja s'han venut 10.000 entrades.