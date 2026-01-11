Successos
Incendi en un aparcament d'una casa aparellada a Roda de Berà
El foc ha mobilitzat sis dotacions dels Bombers, que l'han apagat sense ferits
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la tarda en un incendi a l'aparcament d'una casa aparellada a Roda de Berà. L'avís l'han rebut a les 16.14 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb sis dotacions.
Un cop allà han treballat en l'extinció del foc i han revisat l'estat del primer pis, així com dels habitatges adjacents. Segons informen els Bombers, les dues persones que es trobaven dins la casa han resultat il·leses.