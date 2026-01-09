SOCIETAT
Torredembarra ja es prepara per viure l’eclipsi solar total del 12 d’agost
El municipi organitza punts d’observació segurs i activitats científiques per a milers de visitants
L’Ajuntament de Torredembarra ja està treballant en la preparació del dispositiu de seguretat i logística amb motiu de l’eclipsi solar total que tindrà lloc el 12 d’agost de 2026. Amb aquest fenomen astronòmic únic, el municipi vol garantir una observació segura i confortable per a tots els visitants, alhora que apropa la ciència a la ciutadania amb activitats de divulgació i educatives.
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, ha estat rebuda per l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, acompanyat de diversos membres de la Corporació Municipal. Després de la signatura del Llibre d’Or de la Vila, s’ha celebrat una reunió de treball en la qual també hi han participat la regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín; la regidora de Sostenibilitat; Angie Muñoz, i la regidora de Turisme, Jovita Baltasar.
El 12 d’agost de 2026, Catalunya viurà un esdeveniment astronòmic excepcional: el primer eclipsi total de sol visible des del territori des de l’any 1905. Es preveu que milers de persones es desplacin fins als municipis situats dins la franja de totalitat per observar aquest fenomen únic.
Davant d’aquesta gran afluència prevista, la Generalitat ja ha posat en marxa la preparació del dispositiu d’organització, seguretat, salut i mobilitat, en coordinació amb els ajuntaments implicats, tot destacant la dimensió científica, educativa i social de l’eclipsi, així com les oportunitats que ofereix per apropar la ciència a la ciutadania.
Pel que fa a l’observació segura, el Govern de la Generalitat, conjuntament amb els municipis situats a la franja de totalitat, ha identificat una vintena de punts d’observació recomanats. Aquests espais compleixen criteris de seguretat, capacitat, accessibilitat i mobilitat, ofereixen bones condicions de visibilitat i garanteixen la protecció del medi natural, així com la viabilitat logística i la prestació de serveis mínims davant de grans afluències de públic.
Cal tenir en compte que l’eclipsi es produirà al vespre, amb una alçada solar baixa sobre l’horitzó. Per aquest motiu, el millor lloc a Torredembarra per observar el fenomen al municipi serà al polígon Roques Planes, un espai que permet una visió clara de l’horitzó a l’oest. A més, ja s’han identificat terrenys idonis dins del polígon on es podria controlar l’aforament i garantir una observació segura per a tothom.
A Torredembarra, la totalitat de l’eclipsi tindrà una durada de 52 segons. L’inici del fenomen es preveu a les 19:35:27 h, amb la totalitat començant a les 20:29:24 h i assolint el màxim a les 20:29:50 h. La totalitat finalitzarà a les 20:30:16 h, amb el Sol a una alçada de 4,3° sobre l’horitzó, i l’eclipsi s’acabarà amb la posta de Sol a les 20:57:29 h.
Durant la trobada, també s’ha parlat de la participació de Torredembarra en les activitats de divulgació científica organitzades al voltant de l’eclipsi i del pla de microcredencials de les universitats catalanes, que ofereix una formació flexible i de qualitat per a persones adultes d’entre 25 i 64 anys, amb o sense titulació superior, impulsat per la Generalitat.