MUNICIPAL
Salou obre la primera piscina intel·ligent de Catalunya
La instal·lació, integrada a la xarxa EPIC, aposta per seguretat, eficiència i tecnologia puntera
Salou ha estrenat la primera piscina intel·ligent de Catalunya, incorporada a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas (EPIC), un projecte que combina innovació tecnològica amb la seguretat i la gestió eficient de recursos. L’alcalde, Pere Granados, ha visitat la instal·lació per conèixer de primera mà el funcionament del nou sistema.
La instal·lació incorpora el sistema nagi, una tecnologia basada en sensors intel·ligents, eines de monitorització en temps real i sistemes digitals avançats que permeten reforçar la seguretat, optimitzar el consum d’aigua i energia i millorar el control de l’activitat esportiva.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que aquesta iniciativa suposa «un pas endavant en la consolidació d’un municipi innovador en l’àmbit de l’esport, la salut i la gestió pública», amb la posada en marxa de la primera piscina intel·ligent de Catalunya.
Tecnologia al servei de la seguretat i la salut
El sistema nagi ofereix dades en temps real als nedadors i manté connexió amb els socorristes, millorant la seguretat i la prevenció d’incidències. Segons el subdirector del Consejo Superior de Deportes, Aitor Canibe, l’objectiu és fer piscines saludables i segures, la mateixa tecnologia que utilitzen esportistes d’elit. L’alcalde destaca que garanteix qualitat de l’aigua, eficiència energètica i resposta immediata davant qualsevol incidència.
Millora de l’experiència esportiva
La piscina està pensada per a tots els usuaris: famílies, esportistes, escoles i gent gran. Pere Granados subratlla que millora l’experiència i reforça el benestar i la salut pública. El president de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, valora la col·laboració amb els clubs locals i afirma que aquesta iniciativa situa Salou «en un altre nivell» i obre «les portes d’un gran futur».
Referent en innovació i sostenibilitat
L’alcalde explica que formar part de la xarxa EPIC és apostar per la innovació i la gestió responsable. Salou es converteix en un municipi capdavanter, combinant tecnologia i servei públic per oferir instal·lacions més segures, eficients i sostenibles.
Inversió de 80.000 euros
El sistema nagi ha costat uns 80.000 euros, amb meitat finançada per la RFEN i la resta per l’Ajuntament amb fons Next Generation. Granados agraeix la col·laboració del CSD, la RFEN i Zonyx, així com la tasca de la Regidoria d’Esports per fer realitat el projecte.