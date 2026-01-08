MUNICIPAL
Vila-seca s’acomiada del Pessebre de Sorra de la Pineda aquest divendres
Més de 250.000 persones han visitat aquesta 26a edició, que es desmantellarà a partir de les 10 del matí
Demà divendres, 9 de gener, a partir de les 10 del matí, es duran a terme els treballs de destrucció del Pessebre de Sorra de la Pineda, una instal·lació artística que s’ha pogut visitar a la platja des de l’1 de desembre i que ha posat punt final a una edició marcada per una gran afluència de públic.
La 26a edició del Pessebre de Sorra de Vila-seca, la Pineda Platja ha tancat amb una excel·lent acollida per part del públic, amb més de 250.000 visitants fins el passat 6 de gener. Similar a l’any passat, un sistema sensor prop del pessebre ha permès quantificar l’afluència i el pas de gent mitjançant el senyal dels seus telèfons mòbils.
La presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, Lluïsa Clavé, ha volgut remarcar que «aquesta iniciativa continua sent un referent del turisme familiar a la Costa Daurada, que atrau visitants de totes les edats i ofereix una experiència única que combina art efímer, tradició i activitats per a tota la família».
Malgrat els desafiaments que ha plantejat la climatologia d’aquests dies, el pessebre ha aconseguit consolidar-se amb unes noves dimensions que en reforcen la presència i l’impacte visual. L’èxit d’aquesta edició confirma la seva trajectòria com a cita ineludible del Nadal a la destinació i reafirma el compromís de Vila-seca, la Pineda Platja amb el turisme responsable i sostenible, la promoció del patrimoni cultural i l’oci familiar de qualitat.