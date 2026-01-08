Successos
Detenen a Torredembarra el presumpte autor d’un robatori amb violència a una benzinera
El detingut va cometre un atracament amb un ganivet de grans dimensions i amb la cara tapada
La Policia Local de Torredembarra va detenir el 2 de gener passat el presumpte autor d’un robatori amb violència a una benzinera del municipi que s’havia produït el 27 de desembre. El mateix dia 2 la Policia Local va rebre l’avís que el personal de la benzinera havia reconegut la persona que feia uns dies hauria comès un atracament amb un ganivet de grans dimensions i amb la cara tapada.
En reconèixer-lo, els treballadors de l’establiment van bloquejar immediatament les portes d’accés a l’interior de l’establiment i l’individu va fugir del lloc amb bicicleta. La Policia Local va iniciar una recerca pels camins rurals de la zona i va localitzar la persona al Camí dels Caus.
En el moment de la intervenció, l’home portava un ganivet de grans dimensions, que presumptament seria el mateix amb el qual hauria comès el robatori del dia 27, apropiant-se 100 euros de la caixa prèvia intimidació i amenaça a una treballadora. Finalment, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.