TEATRE
El Catllar alça el teló consolidant el seu públic de teatre
La premiada obra ‘El gegant del pi’ encetarà el 17 de gener la nova temporada de teatre, que s’allargarà fins al mes d’abril
Dissabte 17 de gener el Centre Cultural d’el Catllar acollirà la representació de la peça El gegant del pi, un monòleg escrit i interpretat per l’actor Pau Vinyals que, des de la seva estrena, ha estat aclamat i reconegut pels professionals amb el Premi de la Crítica al Millor Espectacle de Petit Format 2023 i el Premi BBVA al millor espectacle teatral 2023. El gegant del pi arrenca quan el Pau, que s’acaba de comprar un pis al Raval de Barcelona amb la seva dona, va desfent caixes i recuperant records que l’acosten a moments feliços i també al seu avi, que té un passat franquista.
Dissabte 21 de febrer s’estrenarà la comèdia romàntica Kramig, amb Anna Moliner i Biel Duran; mentre que el 21 de març, coincidint amb El dia del teatre i el programa Cap Butaca Buida, que té com a objectiu omplir les sales de teatre de tot el territori de gom a gom, es programarà Bunji, la petita coala, de la cia Festuc Teatre. Es tracta d’un espectacle de titelles pensat per al públic familiar.
Finalment, la programació es clourà dissabte 18 d’abril amb Boja, una peça escrita, dirigida i interpretada per Mariona Esplugues, que també ha guanyat el Premi BBVA de Teatre. Així mateix, Esplugues també va aconseguir la menció a la Millor interpretació. L’obra, que parla sobre salut mental, la recerca de la pròpia identitat i el sentit de la vida, interpel·la sobretot la gent jove.
La programació de teatre del Catllar és una iniciativa de l’Associació La Catllarenca en col·laboració amb l’Ajuntament. «Intentem construir una programació diversa perquè tothom pugui trobar, com a mínim, una proposta per temporada que el convidi a venir al teatre. Aquesta diversitat no és només de gènere, sinó també de formats i de públics als quals s’adreça», explica Ferran Rull. Ell és membre de l’entitat juntament amb Joan Mª Vidal, Anna Pascual, Isabel Llavoré i Yolanda Tarrés.
Entre aquest públic, explica, hi ha una franja que els resulta d’especial interès: «Ens proposem que cada temporada hi hagi almenys una proposta per a tots els públics. Creiem que crear l’hàbit d’anar al teatre és molt més fàcil quan es comença des de ben petit». Alhora, detalla, «busquem un equilibri entre propostes còmiques, drames i tragèdies, espectacles de text i musicals, de sala o de carrer, així com entre companyies més consolidades i d’altres emergents».
Un altre aspecte important a l’hora de definir la programació és «donar espai a projectes creats en català i a companyies que tinguin membres de l’equip artístic del Camp de Tarragona». D’aquesta manera, subratlla, «es reforça el vincle amb el territori». «Per a nosaltres la cultura és una eina de cohesió i identitat. En pobles com el Catllar, genera espais de trobada on els veïns i veïnes poden reforçar vincles i construir comunitat. A més, garanteix el dret a la cultura dels habitants sense obligar-los que s’hagin de desplaçar a ciutat, i a preus assequibles», afirma.
En aquest sentit, corrobora, «creiem que en les localitats petites, una programació cultural regular és encara més necessària i important que mai, perquè les manté vives, actives i cohesionades». Totes les funcions programades es faran al Centre Cultural del Catllar. Les entrades ja estan disponibles a Entrapolis i tenen un preu de 5 € (anticipada) i 7 € a taquilla (30 minuts abans de l’inici de la funció).