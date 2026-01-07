Agenda
Vila-seca celebrarà la Festa Major de Sant Antoni del 10 al 25 de gener
El diumenge 18 se celebrarà el Cós de Sant Antoni amb curses i seguici tradicional
Vila-seca celebrarà la Festa Major d’Hivern de Sant Antoni 2026 del 10 al 25 de gener amb un programa que combina tradició, cultura popular, música i esport. Els actes previs arrencaran aquest dissabte amb la presentació (12.00 h, davant la Residència) i la segona mostra (12.30 h, plaça d’Estudi) dels balls parlats del Ball de Gitanes i el Ball de Pastorets de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina.
L’endemà, diumenge, arribarà L’Engrescada: anada des del jardí del Castell fins a la plaça de Voltes, seguici fins al portal de Sant Antoni, cantada dels versos d’invocació al sant amb la melodia de la cançó de l’Hereu Riera, ballada d’honor i cercavila, amb vermut final al carrer de Sant Antoni.
La festa s’iniciarà oficialment divendres 16 amb el repic de campanes (11.30 h) i una tarda familiar al Celler de Vila-seca amb la Gran Festa Infantil amb XIULA (18.00 h). A les 20.15 h, l’arquitecte Josep Llinàs Carmona pronunciarà el Pregó de Festa Major a l’Auditori Josep Carreras, seguit d’un concert de l’Orquestra Händel del Conservatori Municipal (entrada gratuïta amb reserva). A la nit, el Pavelló Municipal d’Esports acollirà la Nit Jove Non Stop (23.30 h), amb entrades al web entrades.vila-seca.cat.
L’endemà, dissabte 17, es concentraran els actes centrals en honor a Sant Antoni Abat: canonada matinera, esmorzar popular, Missa Major i els Tres Tombs (12.00 h, des de l’avinguda de la Generalitat), amb benedicció d’animals a la plaça de l’Església.
A la tarda, la Cursa de Pallassos i Pallasses ‘Joan Busquets’ omplirà el centre de color. Al vespre arribarà la Nit del Foc amb correfoc petit, ball parlat, tabalada i correfoc, i la música continuarà amb ‘Canya al Pavelló!’ i el Gran Ball de Festa Major amb l’orquestra La Selvatana.
El Cós, l’eix central de la festa
El diumenge 18 serà el punt àlgid amb el Tradicional Cós de Sant Antoni, al circuit hípic del parc de la Torre d’en Dolça: parades d’artesans (11.00 h) i tres curses (a partir de les 12.00 h). A la tarda, la cercavila del Seguici Tradicional sortirà del jardí del Castell (18.00 h) i inclourà un tram tranquil al carrer de Sant Josep, adaptat per a persones amb sensibilitats sensorials.
La programació continuarà amb tastos, l’exposició de Nani Nolla, la XLIV Cursa Atlètica de Sant Antoni i XXVIII Milla Local, el Gran Concert amb Diego Guerrero i, el cap de setmana final, la Trobada d’Elements Festius, la Diada Castellera, la carretillada, la Nit d’humor amb José Corbacho, la Trobada Gegantera, la Gimcana del Porquet, teatre i la Tarda de Màgia Jove. Les entrades tenen descompte amb la Vilacard. Els menors de 16 anys hauran d’anar sempre acompanyats.