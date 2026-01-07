Successos
Mor un home en l'incendi d'un pis a Constantí: 4 persones ateses i veïns confinats i rescatats
Dues de les quatre persones ateses pel SEM han estat evacuades a l’hospital Joan XXIII de Tarragona
Els Bombers de la Generalitat han estat alertats, a les 01.31 hores, d’un incendi d’habitatge al carrer dels Horts, a Constantí, en un edifici plurifamiliar de planta baixa més sis alçades amb un pis per replà. Fins al lloc s’hi han desplaçat 28 efectius amb 10 dotacions: tres vehicles lleugers de coordinació i comandament, dues autoescales i cinc camions d’aigua.
A l’arribada dels efectius s’han trobat amb un incendi totalment desenvolupat amb diversos veïns a finestres i terrat. El foc ha cremat un habitatge de la quarta planta i ha propagat, per façana, fins a l’habitatge de dalt de tot. Durant les tasques d’extinció i recerca, els efectius han localitzat un home de 54 anys, sense vida, a l’interior de l’immoble sinistrat.
Els Bombers han evacuat dues persones de la cinquena planta i han dut a terme l’extracció, per façana, de dues persones més de la terrassa de l’àtic mitjançant maniobres de rescat amb l’autoescala. La resta de veïns, la majoria s’havien confinat amb seguretat als seus habitatges.
L’incendi ha quedat controlat a les 02.06 hores. Posteriorment, els efectius han fet tasques de ventilació i revisió de l’edifici per assegurar que no hi hagués més riscos. Una vegada extingit l’incendi, i després de fer les tasques de ventilació al pis i a l’escala, han revisat tot el bloc, que no ha quedat afectat estructuralment, i han permès l’accés del veïnat de la resta de pisos.
En aquest servei hi han treballat 7 ambulàncies del SEM que han atès quatre persones: dues en estat lleu que han estat evacuades a l’Hospital Joan XXIII i dues més que no han requerit trasllat. També s’hi ha desplaçat 7 patrulles de seguretat ciutadana, un agent d'investigació i el Cap de Torn Regional Operatiu dels Mossos d’Esquadra que s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l’incendi