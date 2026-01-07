SEGURETAT
Detenen dues persones a Torredembarra gràcies a les càmeres lectores de matrícules
La ràpida actuació de les autoritats va aturar un vehicle relacionat amb delictes de furt
Dues persones van ser detingudes i posades a disposició judicial el 30 de desembre a Torredembarra després que les càmeres lectores de matrícules del municipi localitzessin un vehicle relacionat amb delictes de furt. La intervenció ràpida i coordinada dels agents de la Policia Local, amb suport dels Mossos d’Esquadra, va permetre interceptar el vehicle i efectuar les detencions amb èxit.
Els fets es van produir a les 12.25 h, quan el sistema de càmeres va detectar el pas d’un vehicle d’interès policial a partir d’una alerta procedent d’un altre municipi. En tractar-se d’un dia de mercat setmanal, i amb l’objectiu de verificar l’alerta amb el màxim rigor i prevenir una possible fugida o altres incidències, es va activar immediatament el dispositiu de localització.
Pocs minuts després, una patrulla de la Policia Local va aconseguir aturar el vehicle a l’N-340, a l’accés a la urbanització Marítima Sud, i va sol·licitar suport per completar les identificacions i comprovacions. A l’actuació s’hi van incorporar un segon indicatiu de la Policia Local i dos dels Mossos d’Esquadra.
Com a resultat de les verificacions, a les 12.47 h es van efectuar dues detencions. Posteriorment, les persones detingudes van ser traslladades pels Mossos d’Esquadra a dependències policials per continuar amb les diligències corresponents i la posada a disposició judicial. Les comprovacions i escorcolls realitzats al vehicle i als ocupants van finalitzar sense incidències.
La regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín, ha destacat que «aquesta actuació demostra l’eficàcia del sistema de càmeres lectores de matrícules i el retorn directe de la inversió municipal en seguretat, ja que permet reduir els temps de reacció i millorar la capacitat preventiva, especialment en dies amb molta afluència de persones». També ha destacat la coordinació entre cossos policials i ha agraït la col·laboració dels Mossos d’Esquadra en el desenvolupament de la intervenció.