Enxampen 'in fraganti' tres homes mentre intentaven robar en una casa a Salou

Els detinguts actuaven amb un alt nivell d’especialització, utilitzant eines específiques per forçar portes sense deixar rastre

Imatge d’arxiu d’una patrulla dels Mossos d’Esquadra.Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes a Salou quan han estat sorpresos mentre intentaven robar a l’interior d’un domicili. Els fets van ocórrer quan els agents van detectar l’activitat sospitosa i van aconseguir interceptar els presumptes autors en ple intent de cometre l’assalt.

Els detinguts actuaven amb un alt nivell d’especialització, utilitzant eines específiques per forçar portes sense deixar rastre. A més, es desplaçaven en un vehicle amb la matrícula manipulada. Durant el registre, els agents van localitzar i van requisar diverses eines presumptament destinades a la comissió de robatoris.

