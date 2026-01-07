Successos
Enxampen 'in fraganti' tres homes mentre intentaven robar en una casa a Salou
Els detinguts actuaven amb un alt nivell d’especialització, utilitzant eines específiques per forçar portes sense deixar rastre
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes a Salou quan han estat sorpresos mentre intentaven robar a l’interior d’un domicili. Els fets van ocórrer quan els agents van detectar l’activitat sospitosa i van aconseguir interceptar els presumptes autors en ple intent de cometre l’assalt.
Els detinguts actuaven amb un alt nivell d’especialització, utilitzant eines específiques per forçar portes sense deixar rastre. A més, es desplaçaven en un vehicle amb la matrícula manipulada. Durant el registre, els agents van localitzar i van requisar diverses eines presumptament destinades a la comissió de robatoris.